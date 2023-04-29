İran Cumhurbaşkanı Suriye'yi ziyaret edecek: 2011 yılından beri bir ilk

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 2011 yılından beri ilk defa Suriye'yi ziyaret edecek.

İran Cumhurbaşkanı Suriye'yi ziyaret edecek: 2011 yılından beri bir ilk

Suriye yönetimine yakın üst düzey bir bölgesel kaynak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Suriye'ye gideceğini belirtti.

Ziyaret gerçekleşirse iç savaşın başladığı 2011 yılından sonra ilk kez bir İran lideri Suriye'ye gitmiş olacak.

Suriye yönetimine yakın üst düzey bir bölgesel kaynak, Reuters'e yaptığı açıklamada, Reisi'nin önümüzdeki hafta Şam'a gideceğini söyledi.

Kaynak, Arap ülkelerinin Suriye'ye yönelik izolasyonu kaldırmaya başlaması ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gergin ilişkilerin bu ziyarete zemin hazırladığını kaydetti.

Suriye basını, Reisi'nin ziyaretinin iki gün süreceğini ve başta ekonomik işbirliği olmak üzere bir dizi anlaşmaya imza atılacağını yazdı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ilk defa bir İran lideri bu ülkeyi ziyaret etmiş olacak.

İRAN'IN SURİYE'YE DESTEĞİ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu yılın Ocak ayında Suriye'yi ziyaret ederek Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Esad görüşmede, İran'ın Suriye'deki savaşta yanlarında olduklarını belirterek, Reisi'ye "İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini unutmayacağız” mesajını iletti.

Suriye'de ayrıca Esad yönetiminin arkasında duran İran'ın desteklediği gruplarla, ABD birlikleri zaman zaman çatışıyor.

Esad yönetiminin "İran ve Rusya'nın askeri yardımı ve ekonomik desteğiyle" ülkesinin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladığı belirtiliyor.

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