﻿İran devlet televizyonu 'Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti'

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.



Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.