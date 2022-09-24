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İran'da halk sokaklarda. Bu görüntüleri yayınlamak yasak. İnternet bu yüzden kesildi

İran'da polis tarafından öldürülen Mahsa Amani için protestolar sürerken, ülkede internetin kesilmesine neden olan görüntüler ortaya çıktı

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 17:25
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İnternet bu yüzden kesildi. İran'da halk sokaklarda. Bu görüntüleri yayınlamak yasak

İran'da halk sokaklarda. Bu görüntüleri yayınlamak yasak. İnternet bu yüzden kesildi
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İran'da 16 Eylül'de ahlak polisi tarafından dövülerek öldürülen Mahsa Amani için protestolar sürüyor. Oraya çıkan görüntülerde İran halkının rejime yönelik öfkesi kat kat artarken, ülkede internete ulaşım da kısıtlandı.

Tahran yönetimi protestocuların iletişim kurup bir araya gelmelerinin önüne geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren belirli bölgelerde internet erişimini sonlandırdı. Bu çerçevede İran’ın 3 GSM operatörünün interneti uzun süre kesildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde internet yeniden açılırken sosyal medya ve mesajlaşma programları devre dışı bırakıldı, farklı ülkelerden "DNS kullanarak" engellenmiş uygulamaları çalıştırmaya yarayan VPN programları çalışamaz duruma geldi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

MAHSA AMANİ KİMDİR?

Mahsa Amani, (22 Temmuz 2000 Saggız - 16 Eylül 2022 Tahran), 16 Eylül 2022'de İran'ın başkenti Tahran'daki rehberlik devriyesi tarafından giysisi ve hicabı İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dövülerek öldürülen İranlı bir kadın. Emini, Tahran'daki Kesra hastanesinde, İslam Cumhuriyeti'nin ahlâk polisi görevlilerince aldığı darbelerin yol açtığı yaraların ciddiyeti nedeniyle öldü. Mahsa Amani'nin ülkedeki zorunlu başörtüsü yasası nedeniyle öldürüldüğü haberi İran halkını ve Farsça konuşan siber uzayı şok etti ve bir öfke dalgasına yol açtı.

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Abbas
24.09.2022 17:35
Birgün bizde bu hale gelirsek şaşırmam  
 
Marko
24.09.2022 17:29
İran yobazları iki gösterici kadını daha öldürmüş sokakta iç savaşa gider bu.Tebriz Türktür Türk kalacak.  
 
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