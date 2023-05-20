İran Dışişleri Bakanı BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen, Afganistan, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasındaki işbirliği ve İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu da dahil olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu vurgulayarak, tarafların diyalog yoluna dönmesini ve herkesin savaşın sona ermesine ve barışın tesisine tanık olmasını umduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İran'ı bölgede önemli bir ülke olarak nitelendirerek Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden canlanmasını memnuniyetle karşıladı ve bu gelişmenin bölgedeki yapıcı ilişkileri güçlendirmenin başlangıcı olabileceğini söyledi.

FİLİSTİN HAKKINDA

Açıklamada ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, Guterres'e ifade ettiği şu sözlerine yer verildi:

Son gelişmeler, Siyonist rejimin bu insanlık dışı eylemlerinin Filistin direniş grupları tarafından tolere edilmeyeceğini ve tepkilerinin güçlü olduğunu gösterdi.

(DHA)