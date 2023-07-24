İran film festivalini yasakladı. Gerekçe başörtüsüz afiş

İran'da yetkililer, tanıtım posterinde bir kadın oyuncunun başörtüsüz resmi yer aldığı için bir film festivalini yasakladı.

İran film festivalini yasakladı. Gerekçe başörtüsüz afiş

13. İran Kısa Film Festivali'nin posterinde İranlı oyuncu Susan Taslimi'nin "Death of Yazdgerd" filminden bir fotoğrafına yer verildi.

Devlet haber ajansı IRNA'nın cumartesi günkü haberinde, "Kültür Bakanı, posterinde başörtüsüz bir kadının fotoğrafını kullanarak yasaları ihlal eden 13. İran Kısa Film Festivali'nin yasaklanmasını emretti" denildi.

Festivalin eylülde yapılması planlanıyordu.

İran'da kadınların saçlarını ve boynunu örtecek şekilde başörtüsü takmaları "İslam Devrimi"nden 4 yıl sonra, 1983'te zorunlu kılındı.

Öte yandan geçen eylülde kadınlar, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılması için protestolar düzenlemişti.

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