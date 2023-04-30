İran Dini Lideri’nden Irak Cumhurbaşkanı’na: Irak’ta 1 Amerikalı bile çok fazla

İran Dini Lideri Hamaney dün Tahran'da Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşid ile yaptığı görüşmede ABD ordusunun Irak'taki varlığını kınadı.

İran Dini Lideri’nden Irak Cumhurbaşkanı’na: Irak’ta 1 Amerikalı bile çok fazla

Editör: Osmancan Erok

Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşid bir dizi ziyaret çerçevesinde İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Burada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

İran devlet medya kuruluşu IRNA'nın bildirdiğine göre Hamaney Abdul Latif Raşid’e "Irak'ta bir Amerikalının bile varlığı çok fazla" dedi.

Hamaney, İran ve Irak'ı "ikili işbirliğini" genişletmeye çağırırken, "Amerikalılar kimsenin dostu değil ve Avrupalı ​​müttefiklerine bile sadık değiller" dedi.

Hamaney'in bu yorumları, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen ay habersiz olarak Bağdat'a yaptığı ve Austin'in ABD birliklerinin "Irak'ta kalmaya hazır" olduğunu söylediği ziyaretinin ardından geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Raşid ise, Hamaney ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Irak-İran ilişkilerinin öneminin altını çizdi ancak Irak'ta Amerikalıların varlığına ilişkin yorumlarına yanıt vermedi.

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