İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı

Bu uyarı, İsrail ve İran arasındaki artan tansiyonun yanı sıra ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri tarafından da yapıldı. Fransız vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, söz konusu ülkelerdeki Fransız memurların görevlerini yürütmelerinin yasaklandığını ve Tahran'daki diplomatik personelin ailelerinin Fransa'ya geri dönmeleri talebinde bulundu.

Fransa'nın yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. İngilizlerin Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve Tel Aviv'e seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Ayrıca, açıklamada Gazze sınırına yakın bölgelerin yanı sıra İsrail-Lübnan, İsrail-Suriye ve İsrail-Mısır sınırlarına, Golan Tepeleri'ne seyahatten kaçınılması gerektiği belirtildi.