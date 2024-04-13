Flaş... Flaş... İran İsrail gemisine baskın yaptı. Geminin sahibi Türkiye'ye çok tanıdık

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... İran İsrail gemisine baskın yaptı. Geminin sahibi Türkiye'ye çok tanıdık
İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi sularında İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu bir gemiye el koyduğunu açıkladı.

İran ve İsrail arasındaki gerilim giderek artmaya devam ederken İran ordusu helikopterle İsrailli bir iş insanına ait gemiye baskın yaptı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), geminin Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölge olan Fujairah'ın 92 km kuzeydoğusunda ele geçirildiğini belirtti. İran medyası da Devrim Muhafızları Ordusu'nun yük gemisine el koyduğunu ve İran karasularına götürdüğünü açıkladı.

GEMİNİN SAHİBİ EYAL OFER

Reuters'ın yaptığı habere göre, Portekiz bayraklı gemi, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in uluslararası nakliye şirketi olan MSC Aries of Zodiac Maritime'a ait. Portekiz hükümeti, İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Salı günü İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tangsiri, İsrail gemilerinin BAE yakınlarındaki varlığını tehdit olarak gördüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini dile getirmişti.

foto-1.png

İSRAİL: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın gerçekleştirdiği gemi baskınını "korsanlık" olarak yorumladı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise, İran'ın olası saldırısına karşı yüksek alarm durumunda olduklarını belirterek, "Bölgede tansiyonu yükseltirlerse bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Haagri, İsrail'i beklenen İran saldırısından korumak için hazırlıklarına devam ettiklerini ve yanıt vermeye de hazırlandıklarını söyledi.

GEMİNİN SAHİBİ TÜRKİYE’YE ÇOK TANIDIK

Ofer Grubu, Türkiye’de Galataport ihalesi ve Tüpraş’taki hisse alımıyla biliniyor.

2005 yılında Mehmet Kutman-Sami Ofer ikilisi Galataport ihalesini 3.5 milyar Euro kazanmıştı. Fakat Danıştay’ın imar planına ilişkin kararının ardından ihale iptal olmuştu. Ofer’ler aynı yıl Tüpraş’ın yüzde 14.76’sının satışında tartışma yaratmıştı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, Tüpraş’ın yüzde 14.76’lık hissesinin Ofer’e satışını iptal etti. Ofer Grubu, Kuşadası Limanı ihalesini kazanmış, o ihale de iptal olmuştu.

İlgili Haberler
Teleferik kazasında mahsur kalan son kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den İran’a gözdağı
İran İsrail’e saldıracak mı? Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor
İran cephaneliğini sergiledi: İsrail'i vurabilecek 9 farklı füze tipi tanıtıldı
İsrail’den İran’a hodri meydan: İyi hazırlandık ve nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz
Biden İran'a ‘yapmayın’ diyerek seslendi: Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık
ABD basını istihbarat raporunu sızdırdı: İran’ın İsrail’e saldırısı için tarih verildi
İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
İran’dan İsrail’e açık tehdit: Meşru savunma zorunluluktur
Son Haberler
Drift atan sürücü jandarmaya saldırdı Gündem
Drift atan sürücü jandarmaya saldırdı
Yavrusuna kavuşan anne pandanın tepkisi viral oldu Video
Yavrusuna kavuşan anne pandanın tepkisi viral oldu
Dubai Şeyhi'nin mega yatı Bodrum'da. İçi Şeyhi dışı bizi yakar... Magazin
Dubai Şeyhi'nin mega yatı Bodrum'da. İçi Şeyhi dışı bizi yakar...
Teleferik kazasında mahsur kalan son kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Teleferik kazasında mahsur kalan son kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
Samsunsporlu yöneticiler Hasan Arat ile fotoğraf kuyruğuna girdi Spor
Samsunsporlu yöneticiler Hasan Arat ile fotoğraf kuyruğuna girdi
Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandı Spor
Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandı
Stada gelen taraftarlar çadırı görünce şok oldu. Tribünden önce buraya akın etti Spor
Stada gelen taraftarlar çadırı görünce şok oldu. Tribünden önce buraya akın etti