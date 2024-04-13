Flaş... Flaş... İran İsrail gemisine baskın yaptı. Geminin sahibi Türkiye'ye çok tanıdık

İran ve İsrail arasındaki gerilim giderek artmaya devam ederken İran ordusu helikopterle İsrailli bir iş insanına ait gemiye baskın yaptı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), geminin Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölge olan Fujairah'ın 92 km kuzeydoğusunda ele geçirildiğini belirtti. İran medyası da Devrim Muhafızları Ordusu'nun yük gemisine el koyduğunu ve İran karasularına götürdüğünü açıkladı.

GEMİNİN SAHİBİ EYAL OFER

Reuters'ın yaptığı habere göre, Portekiz bayraklı gemi, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in uluslararası nakliye şirketi olan MSC Aries of Zodiac Maritime'a ait. Portekiz hükümeti, İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Salı günü İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tangsiri, İsrail gemilerinin BAE yakınlarındaki varlığını tehdit olarak gördüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini dile getirmişti.

İSRAİL: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın gerçekleştirdiği gemi baskınını "korsanlık" olarak yorumladı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise, İran'ın olası saldırısına karşı yüksek alarm durumunda olduklarını belirterek, "Bölgede tansiyonu yükseltirlerse bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Haagri, İsrail'i beklenen İran saldırısından korumak için hazırlıklarına devam ettiklerini ve yanıt vermeye de hazırlandıklarını söyledi.

GEMİNİN SAHİBİ TÜRKİYE’YE ÇOK TANIDIK

Ofer Grubu, Türkiye’de Galataport ihalesi ve Tüpraş’taki hisse alımıyla biliniyor.

2005 yılında Mehmet Kutman-Sami Ofer ikilisi Galataport ihalesini 3.5 milyar Euro kazanmıştı. Fakat Danıştay’ın imar planına ilişkin kararının ardından ihale iptal olmuştu. Ofer’ler aynı yıl Tüpraş’ın yüzde 14.76’sının satışında tartışma yaratmıştı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, Tüpraş’ın yüzde 14.76’lık hissesinin Ofer’e satışını iptal etti. Ofer Grubu, Kuşadası Limanı ihalesini kazanmış, o ihale de iptal olmuştu.