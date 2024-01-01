İran savaş gemisini yolladı. Kızıldeniz'de sıcak saatler

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansın’da yer alan bilgilere göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu bünyesindeki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e indi.

Haberde, İran donanmasının 2009 yılından bugüne kadar "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" aktarıldı.

KIZILDENİZ'DE İRAN DESTEKLİ HUSİLER VE ABD GÜÇLERİ ARASINDAKİ GERİLİM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık 31 Ekim'den bugüne Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Husilerin eylemlerinden sonra çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması nedeniyle Husi güçlerden 10 kişi yaşamını yitirdi.