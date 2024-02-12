İran Suriye'de ABD ve terör örgütünü vurunca teröristler paniğe kapıldı. Dış haberler uzmanı terör örgütünün ABD'den talep ettiklerini tek tek açıkladı

Suriye’de İran’a bağlı milislerin ABD üslerine düzenlediği saldırılar, bölgede gerilimi arttırıyor. Saldırılar, bölgede yeni bir devlet kurma hazırlığında olan terör örgütünde endişeye sebep oluyor.

Her gün YouTube hesabında paylaştığı videolarla, dünyadaki önemli gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardan Zentürk, İran’ın saldırıları ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışının ardından, terör örgütü elebaşısı Mazlum Abdi’nin ABD’nin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, neleri talep ettiğini açıkladı.