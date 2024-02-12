İran Suriye'de ABD ve terör örgütünü vurunca teröristler paniğe kapıldı. Dış haberler uzmanı terör örgütünün ABD'den talep ettiklerini tek tek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İran Suriye'de ABD ve terör örgütünü vurunca teröristler paniğe kapıldı. Dış haberler uzmanı terör örgütünün ABD'den talep ettiklerini tek tek açıkladı
İran’ın son zamanlarda Suriye’de gerçekleştirdiği saldırılar, terör örgütü PKK-PYD’de panik yarattı. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, PKK-PYD’nin ABD’den istediklerini açıkladı.

Suriye’de İran’a bağlı milislerin ABD üslerine düzenlediği saldırılar, bölgede gerilimi arttırıyor. Saldırılar, bölgede yeni bir devlet kurma hazırlığında olan terör örgütünde endişeye sebep oluyor.

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Her gün YouTube hesabında paylaştığı videolarla, dünyadaki önemli gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardan Zentürk, İran’ın saldırıları ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışının ardından, terör örgütü elebaşısı Mazlum Abdi’nin ABD’nin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, neleri talep ettiğini açıkladı.

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