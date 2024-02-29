İran uydusu Rus roketiyle uzaya gönderildi

İran'ın yüzde yüz yerli uydusu, Pars 1 , Rusya'nın Vastoçni fırlatma üssünden Soyuz fırlatıcısı tarafından uzaya fırlatıldı ve dünya yüzeyinden 500 km yükseklikte Güneş Eşzamanlı Yörgüngeye başarıyla yerleştirildi.

PARS 1 UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Pars 1 uydusu, tasarım, yapım, montaj ve test aşamaları İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen bir araştırma ölçüm uydusudur. 134 kg'lık ağırlıkta olan bu uydu, İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nün araştırma-ölçüm uyduları serisinden olup, fonksiyonel görüntüleme, yurt içi ölçüm verileri pazarının geliştirilmesi ve yerel operasyonel ihtiyaçlar için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş ölçüm uyduları arasında yer almaktadır.

Bu uydunun üç görüntüleme kamerası vardır ve üç spektral aralıkta yeryüzü kaynakları hakkında bilgi toplar: görünür, kısa dalga kızılötesi ve termal kızılötesi spektrumda bilgi elde eder. Bu uydunun renk spektrumu ve kısa dalga kızılötesi kamerası, 100 günden daha kısa bir sürede İran topraklarının %95'ini inceleyebilir. Ayrıca gece görüntüleme özelliğine sahip termal kızılötesi spektrum kamerası sayesinde, 45 günden daha kısa bir sürede tüm İran topraklarını görüntüleme kapasitesine sahip.

Bu uydunun diğer görevleri arasında açılabilir güneş panellerinin mekanizma testi, soğuk gaz tahriki ile yörüngenin düzeltilmesi testi, yerel konumlandırma yöntemine dayalı olarak GPS'den bağımsız olarak uydunun konumunu belirleme fonksiyonunun testi, üretim ünitesi performans testi, açılabilir güneş panelleri ve yerel kartlar ile yörüngedeki gücün dönüşümü ve dağıtımı, X frekans bandında yüksek oranlı görüntü veri iletimi testi, devredeki uzaysal radyasyon miktarının ölçülmesi uzaysal radyasyon miktarını ölçmek için kullanılan yük (dozimetri)ü belirleme yer alıyor.

"Pars 1 uydusu" tarım, çevre ve ormancılıkta da kullanılıyor.

Pars 1 uydusunda kullanılan teknolojiler arasında V/UHF frekans bandı telekomünikasyon bağlantısı, geniş aralıklı S frekans bandı telekomünikasyon bağlantısı, X frekans bandı telekomünikasyon bağlantısı, GPS konumlandırma sensörü, ODS konumlandırma sensörü, güneş sensörü, yıldız sensörü, manyetometre sensörü, jiroskop sensörü, farklı yedeklilik modlarını ve güneş panellerini yönetmek için uzay radyasyon sensörleri, ısı borusu, donanım ekipmanı ve yazılım yapıları yer alıyor ki bu teknolojiler, ülkenin gelecekteki operasyonel uyduları için gerekli teknolojilerin temelini oluşturmakla beraber tarım, çevre ve ormancılıkta da büyük devrimlere yol açacaktır.