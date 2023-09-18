İran ve ABD 6 milyar dolara anlaştı. Para Katar bankasına gidecek

İran ve ABD mahkûm takası konusunda anlaşmaya vardı. İran, hapishanelerinde bulunan beş ABD vatandaşını serbest bırakmaya hazırlanıyor. ABD ile Katar’ın aracılığıyla varılan anlaşma bütününde serbest bırakılacak olan dördü erkek beş ABD’linin ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Bununla birlikte İran pasaportları da bulunan ABD vatandaşlarının Güney Kore’deki İran fonlarında tutulan 6 milyar doların Katar’daki bankaya ulaşmasının ardından yola çıkacak. Bunların haricinde ABD yaptırımlarını deldikleri gerekçesiyle ABD’de tutulan 5 İranlının da serbest bırakılması bekleniyor.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Anlaşmaya ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani’den geldi. Kararı doğrulayan Kenani, “İran’ın Güney Kore’de serbest bırakılan mal varlıkları bugün elimizde olacak ve edindiğim son bilgilere göre bugün İran-ABD arasında mahkûm takası gerçekleşecek. ABD hapishanelerinde tutulan 5 İranlı mahkûm serbest bırakılacak. Karşılığında ise İran’da tutuklu bulunan 5 ABD’li de serbest kalacak” ifadelerini kullandı.

Kenani, serbest bırakılacak 5 İranlıdan 2’sinin İran’a döneceğini, 1’nin üçüncü bir ülkede bulunan ailesinin yanına gideceğini ve diğer 2’sinin ise ABD’de kalmayı tercih ettiklerini söyledi.