İran'a bomba yağarken Fenerbahçe'den teklif: Maç yapalım

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Tractor FC, Fenerbahçe'nin kendilerine hazırlık maçı teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tractor’un İran futbolundaki şampiyonluğunun ardından, hem iç hem de dışarıdan gelen tebriklerle birlikte, Fenerbahçe Kulübü resmi bir yazı ile Tractor’a çift maçlık (gidip gelmeli) dostluk maçı teklifi sundu.

Tractor bu daveti memnuniyetle karşılamakla birlikte, yoğun sezon programı nedeniyle uygun zamanı değerlendiriyor. Ancak hazırlık kampında veya sezon içinde maçların oynanması ihtimali bulunuyor."

İSRAİL BU SABAH SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

İsrail, bu sabah İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında sivillerin de olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İran Devlet Televizyonu, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin saldırıldığında öldüğünü açıklamıştı.

İsrail, saldırıların devam edeceğini belirtirken İran ise saldırılara cevap verileceğini duyurmuştu.

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