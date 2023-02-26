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İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü

İran’ın başkenti Tahran’da 10 katlı ticari bir binada çıkan yangın sonucu 1 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 00:21
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İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü

İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü
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İran’ın başkenti Tahran’da Talegani Caddesi'nde bulunan 10 katlı “153” adlı ticari bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda bir itfaiye memuru hayatını kaybederken binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yerel saatle 10.22’de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 12 saat süren uğraşları sonucu söndürüldü. Binanın yıkılma riskine karşı Talegani Caddesi trafiğe kapatılırken, Tahran savcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki olayın ardından yaptığı açıklamada, “Yangın yerel saatle 10.22’de meydana geldi. Gelen ihbarların ardından olay yerinde 3 itfaiye aracı gönderildi. Yangın binanın alt katlarında çıktığı için oluşan yüksek hararet ve duman nedeniyle itfaiye ekipleri yangının çıktığı kata ulaşmakta zorlandılar. Binada yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak ne yazık ki 1 itfaiyecimiz hayatını kaybetti” dedi.

Olay yerinde incelemede bulunan Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ise yangın söndürme çalışmalarının sona erdiğini ancak binanın yıkılma tehlikesine karşı Talagani Caddesi'nin tamamen trafiğe kapatıldığını söyledi.

Zakani, bina otoparkının depo olarak kullanmasından dolayı daha önceden mühürlendiğini söyleyerek, “Bina sahibi mührü kırarak bina otoparkını depo olarak kullanmaya devam etmiş. Bu konu hakkında inceleme yapılacak. Şu an için en kötü senaryo binanın yıkılması. Uzman ekiplerimiz hali hazırda çalışıyorlar ve binanın son durumunu inceliyorlar" şeklinde konuştu. (İHA)

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