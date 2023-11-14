İran'da 3 kişi idam edildi

İran Yargı Erki, Tahran karşıtı Beluç muhaliflerin aktif olduğu ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan ilinde ‘terör eylemleri gerçekleştirdikleri’ suçlamasıyla rejim muhalifi 3 Beluç hakkında verilen ölüm cezasının infaz edildiğini açıkladı.

İran'da 3 kişi idam edildi

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Muhammed Berahuye, Muhammed Barkizayi ve İdris Bilerani adlı Beluç muhaliflerin Tahran tarafından ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırılan rejim muhalifi ‘Ceyşul Adl’ örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle suçlu bulunduklarını bildirdi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, İran basını Ceyşul Adl grubunu ‘radikal grupların bir uzantısı’ olarak lanse ederken grup kendini bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunan bir ‘direniş hareketi’ olarak görüyor.

İran Yargı Erki, idam edilen 3 mahkumun, 2019 yılında bir polis karakoluna ve aynı yıl bir polis aracına saldırı düzenlemekten suçlu bulunduğunu ve içlerinden birinin evinde çok sayıda silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Mizan Haber Ajansı’na göre Sistan-Belucistan Genel Savcısı Ali Mustafavî Niya, Sistan-Belucistan Af Komitesi'nin bu davada hüküm giyenlerin affedilmesi önerisine karşı çıktığını açıkladı.

Merkezi Norveç'in başkenti Oslo’da bulunan İran İnsan Hakları Örgütü'nün (IHR) bu ayın başlarında hazırladığı bir rapora göre İran'da 2023 yılının ilk ayından bu yana 600 kişi idam edilirken son 8 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.

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