İran’da başörtüsü yasağı sertleşiyor

İran Parlamentosu‘nda, başörtüsü kurallarını ihlal eden kadınların daha ağır şekilde cezalandırılmalarını öngören yasa değişikliği konusunda yeni bir adım daha atıldı. Aylardır tartışılan konu parlamentoda oluşturulan ilgili komisyon tarafından onayladı.

Tasarı, İslami kıyafet kurallarına uyulmaması halinde sert cezalar öngörüyor. Buna göre yasağın birden fazla ihlal edilmesi durumunda para cezaları verilebilecek. İhlalin tekrarlanması ve istisnai durumlarda ise 15 yıla kadar hapis ve en az 5 bin euro para cezası kararı alınabilecek. Tasarıya göre yasaları ihlal edenler toplumun geniş kesimleri tarafından bilinen, ünlüler olursa cezaları daha da ağırlaştırılacak.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI YAŞANMIŞTI

Geçen yıl, başörtüsünü “uygun şekilde takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ardından ülkeyi sarsan protestolarda, başörtülerini çıkararak sokaklarda dolaşan kadınlara, dünyanın pek çok ülkesindeki kadınların yanı sıra erkekler de destek vermişti. Ancak tepkiler üzerine aralık ayında feshedildiği söylenen ahlak polisi uygulaması geçen temmuz ayında geri getirildi. İranlı yetkililer de kadınları kamusal alanlarda başörtüsü takmaya zorlamak için polisin buna uymayan kadınları gözaltına alacağını duyurdu. Bu aydan itibaren İran sokaklarında tekrar erkek ve kadın ahlak polisi ekipleri, devriye gezmeye başladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULABİLECEK

Kadınlar iş yerinde başörtüsü takmazlarsa resmi yardımlardan da mahrum bırakılabilecek. Taslak ayrıca 15 yıla kadar meslekten men cezası da öngörüyor. Yargı, kişilerin suçlu bulunması halinde mal varlıklarının onda birine el konulmasına karar verebilecek. Yabancı kadınlar yasalara uymadıkları takdirde ülkeden sınır dışı edilebilecek.

Başörtüsüz fotoğrafların internette yayınlanması da cezalandırılacak. Başörtüsü yasaklarını ihlal eden kadınların ülke dışına çıkmalarının yasaklanması da tasarıda yer alıyor. Ayrıca kadınların başörtüsüz girişlerine izin veren alışveriş merkezleri, restoranlar veya benzer işletmeler yargı kararı ile kapatılacak.

Peçeli kadınlara hakaret edenler ise altı ay hapis ve 74 kırbaç cezasıyla cezalandırılacak.

‘KÖTÜ KIYAFET’ TANIMI

Yasa tasarısında ayrıca kadınlar için ‘kötü’ bulunan giysiler de sıralanıyor. Bunun örnekleri olarak, kısa kollu gömlekler veya yırtık kot pantolonlar gösteriliyor. Erkekler için ise kısa paçalı pantolonlar veya atletler ‘kötü’ giysiler olarak sınıflandırılıyor.

İslami kıyafet kurallarını uygulamakla görevli bakanlıklar ve güvenlik birimleri de ayrıntılı talimatlarla yükümlü kılınmış. Vatandaşlar ve polislerin ihlalleri kolaylıkla ihbar edip raporlaştırmalarının da önü açılıyor.