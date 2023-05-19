İran'da cuma namazı sonrası yönetim karşıtı gösteri düzenlendi

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan şehrinde 7 aydan uzun süredir her hafta cuma namazının ardından düzenlenen yönetim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü’nün sosyal medya hesabından yayımladığı ve Zahidan’da çekildiği belirtilen görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi'nden çıkan kalabalık bir grup, yürüyüşe geçerek ülke yönetimine karşı slogan attı.

Tutuklanan din adamları ve protestocuların bırakılması için destek sloganlarının da atıldığı görülen gösteride sokak başlarında duran sivil giyimli güvenlik güçlerinin birçok kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü.

Beluç Aktivistler Örgütü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gözaltına alınanların kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını kaydederek, söz konusu kişileri tanıyanların kimlik tespiti konusunda yardımcı olması çağrısında bulundu.

SİSTAN-BELUÇİSTAN EYALETİNDEKİ GÖSTERİLER

İran'ın güneydoğusunda Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

İran basınında, Zahidan'da "Kanlı Cuma" olarak anılan olayların ülkedeki Mahsa Emini protestolarından farklı olarak 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine başladığı yönünde haberler yer almıştı.

Takip eden günlerde Haş kentinde de gösteriler düzenlenmiş ve yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı. Olaylarda güvenlik güçlerinin aralarında bulunduğu onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Zahidan kentindeki Mekki Camisi İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" olarak niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaleti, "Kanlı Cuma" olaylarının yaşandığı 30 Eylül'den bu yana her hafta cuma namazından sonra protestolara sahne oluyor.

Eyalette son aylarda bir aşiret lideri ve bir Sünni din adamı da suikasta uğramıştı.

İran resmi haber ajansı IRNA, 16 Şubat'ta "eyalette güvensizlik ortamının oluşmasında önemli rol oynadığı" öne sürülen iki yabancının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu Başkanı Ahmed Rıza Purhakan, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, "Kanlı Cuma" olarak adlandırılan olaylarla ilgili 26 devlet görevlisi hakkında, "ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanacak şekilde ateş açmak" ve "görevi kötüye kullanmak" gibi suçlamalarla iddianame hazırlandığı açıklamıştı.