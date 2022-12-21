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İran'da doğal gaz tasarrufu: Gilan eyaletinde tüm devlet daireleri ve bankalar tatil edildi

İran'da doğal gaz kullanımında tasarrufa gitmek ve enerji kullanımını en aza indirmek hedefiyle ülkenin kuzeyinde bulunan Gilan eyaletinde tüm banka ve devlet daireleri tatil ilan edildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:24
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İran'da doğal gaz tasarrufu: Gilan eyaletinde tüm devlet daireleri ve bankalar tatil edildi

İran'da doğal gaz tasarrufu: Gilan eyaletinde tüm devlet daireleri ve bankalar tatil edildi
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İran’da Gilan Eyaleti Enerji Kontrolü Merkezi'nin tavsiyesi üzerine eyalette yer alan tüm bankalar ve devlet daireleri yarın tatil ilan edildi.Kararın eyalette artan doğal gaz kullanımında tasarrufa gitmek ve enerji kullanımını en aza indirmek amacıyla alındığı belirtildi.

Gilan Eyaleti Enerji Kontrolü Merkezi'nin devlet dairelerinin diğer günler için de tatil ilan edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü, kararın kısa zamanda açıklanacağı ifade edildi.

Alınan karara göre tüm devlet daireleri ve bankalarda havalandırma sistemleri, elektronik sistemler ve makineler kapalı kalacak.

Gilan Eyaleti Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü İsa Cemal Nikui, eyaletteki doğal gaz kullanımının son derece yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Özellikle bu yıl evlerdeki doğal gaz kullanımında yüzde 9 oranında bir artış yaşandı. Doğal gaz üretimi ile masraf arasında bir denge yok ve bu konuda yeni kararlar almalıyız" ifadelerini kullandı.

Havaların önümüzdeki aylarda soğuması ile birlikte doğal gaz kullanımının daha da artacağını vurgulayan Nikui, "Doğal gazın fazla kullanıldığı bölgelerde enerji masrafını kontrol altında tutmak için bazı kısıtlamalara gitmek zorundayız. Eyalette doğal gaz kullanımının yüzde 64'ü evlere ait. Geçtiğimiz yıllara göre evlerdeki doğal gaz kullanımında artış söz konusu" dedi. 

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