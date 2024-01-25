İran’da hastane yangını

Kaynak: İHA
İran’da hastane yangını
İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir hastanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İran’ın başkenti Tahran’da Gandi adlı hastanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirterek, “Yerel saatle 19.00 sıralarında şehrin doğunda bulunan Gandi Hastanesi’nde yangın çıktı. Şu anda itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra olayın detayları açıklanacak” ifadelerini kullandı.

irangorsel.jpgGandi Hastanesi Müdürü ise yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Henüz yangının hasarına ilişkin bilgi yok sadece yangının hastanenin doğu tarafından başladığını biliyoruz. Şu anda hastaneyi tahliye ediyoruz ve gerekirse hastalar başka hastanelere nakledilecek” şeklinde konuştu.

Tahran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangının ardından hastaneye giden birçok yolun trafiğe kapatıldığı ifade edilirken, halktan hastane etrafında toplanmamaları istendi.

Yangında henüz can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

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