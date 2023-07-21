İran’da 'İrşad Devriyeleri'ne sınırlama

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, İrşad Devriyeleri'ne bazı sınırlamalar getirildiğini açıkladı. Buna göre, başörtüsü takmayan kadınlar sadece uyarılacak ve gözaltına alınmayacak. Ayrıca, dışarıda konuşlanan İrşad devriyelerine ait araçlar da uyarı niteliğinde kullanılacak.

İrşad Devriyelerine bağlı polis birimlerinin eskisi gibi olmayacağını belirten Rızazade, zorunlu başörtüsü uygulamasına yönelik kültürel çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Bu değişiklik, başörtüsü uygulamasına yönelik ülkede meydana gelen infial ve protesto gösterilerinin ardından gerçekleşti. Başkent Tahran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ve bunu takip eden gösteriler ülkede büyük bir tepkiye neden olmuştu. Ülkede kadınların başörtüsü kullanmamalarına yönelik tepki gösteren muhafazakar gruplar, kamusal alanlarda kuralların uygulanmasını istemişti. Bu bağlamda İrşad Devriyeleri yeniden denetimlerine başlayacakları açıklanmıştı, ancak yeni uygulamada kadınları sadece uyaracaklar ve gözaltına almayacaklar. Bu adım, zorunlu başörtüsü uygulamasına yönelik tartışmaların sürdüğü İran'da dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedildi.