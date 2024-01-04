İran'da patlamalarda ölü sayısı 103'e yükseldi

Kaynak: İHA
İran'da patlamalarda ölü sayısı 103'e yükseldi
İran’da Kirman kentindeki mezarlık yakınında meydana gelen art arda iki patlamada can kaybı 103'e yükseldi.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında art arda iki patlama meydana geldi.

Kirman Acil Servisler Kurumu Başkanı Muhammed Saberi, art arda meydana gelen iki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını, yaralı sayısının ise 141 olduğunu açıkladı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi ise yaralıların durumunun ağır olduğunu, can kaybı sayısının yükselebileceğini belirtti.

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PATLAMALAR "TERÖR SALDIRISI" OLARAK AÇIKLANDI

Kirman Acil Servisler Birimi tarafından yapılan açıklamada ise patlamanın bir "terör saldırısı" olduğu ve Süleymani’nin mezarına giden yol üzerinde iki farklı noktaya bomba düzeneği hazırlandığı aktarıldı.

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