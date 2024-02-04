İran’dan ABD ve İngiltere’ye Yemen tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak ifade etti.

Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan sözcü Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini” söyledi.

Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” ifade etti.

İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini aktardı.