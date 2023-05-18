Mollaların su savaşı. Şeriat ile yönetilen Afganistan ve İran arasında kriz çıktı

İran Cumhurbaşkanı, artan kuraklık nedeniyle Afganistan'dan ülkelerine akan nehir suyu için uyarıda bulundu.

Mollaların su savaşı. Şeriat ile yönetilen Afganistan ve İran arasında kriz çıktı

Editör: Özge Ceren Çimen

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi Afganistan'ı, Helmand Nehri'nden gelen suyun güneydoğusunda benzeri görülmemiş bir kuraklıktan muzdarip olan İran'a akmasına izin vermeye çağırdı.

Ebrahim Reisi bu sınır eyaletine yaptığı ziyarette "Afgan liderlerini Sistan-Belucistan sakinlerinin haklarına gecikmeden saygı göstermeleri konusunda uyarıyorum " dedi.

1.150 km uzunluğundaki Helmand Nehri, Afganistan'ın merkezinden doğduğu, sınırı geçerek Sistan-Belucistan'daki geniş tarım arazilerini suladığı aktarıldı.

Tahran ve Kabil, uzun yıllardır gerilimin kaynağı olan su tahsisi konusundaki anlaşmazlığını çözmek amacıyla 1973'te İran'a saniyede 22 metreküp su kullanma hakkı veren bir anlaşma imzaladılar. Ancak İran'a göre bu uyulmayan bir kota olarak belirtiliyor.

Ebrahim Raisii, Afganistan'ı sonradan şikayet etmemek için uyarısını ciddiye almaya çağırdı.

Kabil ise, Afgan makamlarının nehrin mevcut düşük akışına ilişkin iddialarını değerlendirmek üzere nehrin yukarısına gitmeleri için uzmanların görevlendirildiğini açıkladı.

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