İran'dan çağrı: Silah ve teçhizat transferini engelleyin

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, silah ve teçhizat transferi konusunda çağrı yaptı.

İran devlet televizyonunun haberine göre Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in saldırılarının devam etmesinin çatışmaların yayılmasına neden olabileceğine dikkati çekti.

BÖLGEDEKİ ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği desteğe işaret eden Bakıri, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah ve teçhizat transferine izin verilmemesi için bölgedeki ülkelere çağrıda bulundu.