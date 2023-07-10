İran'dan devrim gibi 'kadın taraftar' kararı

İran’da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir futbol maçlarına katılmaları yasak olan kadınların önümüzdeki sezon stadyumlara girilmesine izin verileceğini söyledi.

İran Futbol Federasyonu başkanı Mehdi Taj, "Bu yıl bu ligin öne çıkan özelliklerinden biri kadınların stadyumlara girişine tanık olacak olmamızdır" dedi.

İran'ın en üst düzey futbol liginin yeni sezonunun fikstür töreninde konuşan Taj, 16 takımlı ligin önümüzdeki ay başlayacağını belirtti.

İran, stadyumlara girişlerini yasaklayan bir yasa olmamasına rağmen, 1979 İslam devriminden bu yana kadın seyircilerin futbol ve diğer spor stadyumlarına girmesini büyük ölçüde yasakladı.

İran'da karar vermede önemli bir rol oynayan din adamları ise bu durumun karşısında yer alıyorlar.

Federasyon Başkanı Taj ayrıca, sadece başkent Tahran’ın değil, İsfahan, Kerman ve Ahvaz şehirlerindeki bazı stadyumların da kadınları ağırlamaya "hazır" olduğunu söyledi.

2019’da İran yönetimi, Tahran'ın Azadi Stadyumu'nda Kamboçya'ya karşı oynanan 2022 Dünya Kupası elemelerine yaklaşık 4.000 kadının katılmasına izin vermişti.