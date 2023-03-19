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İran'dan Fransa'ya eylemcilere müdahale tepkisi

Fransa'da devam eden emeklilik reformu eylemlerinde polisin şiddet uygulamasına İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri yaptığı açıklamada "Fransız polisinin şiddete başvurması, demokrasiye bağlı olmadıklarının göstergesidir" dedi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:40
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İran'dan Fransa'ya eylemci tepkisi

İran'dan Fransa'ya eylemcilere müdahale tepkisi
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞİDDETE BAŞVURMAKTAN VAZGEÇİN"

Paris yönetimine "insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini" belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR 16 MARTTAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

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