İran’dan İsrail saldırısıyla ilgili şok açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı için New York’a gitti ve basın mensurlarının sorularını cevapladı. Abdullahiyan, İsrail’e yönelik düzenlenen hava saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu ve “Operasyon öncesi ABD'ye, operasyonun (başlaması) sonrasında İsrail'e askeri savunma desteği vermemesi şartıyla, bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını hedef almayacağımızı açıkça söyledik" ifadelerini kaydetti.

İsviçre’nin İran ve İsrail arasında aracılık yaptığını ifade eden Abdullahiyan, "Pazar günü, operasyonun ardından yerel saatle 02.30'da ABD'ye gönderdiğimiz mesajda bölgede gerilimi genişletme peşinde olmadığımızı ilettik" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran’ın Şam’da bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan günü bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. Düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup, 2’si general 7 yetkili öldürülmüştü.

13 Nisan’da ise İran, İsrail’e misilleme olarak insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle hava saldırısı başlatmıştı. Tel Aviv yönetimi ise, İran tarafından gerçekleştirilen bu hava saldırına karşılık verme kararı aldıklarını ifade etmişti.