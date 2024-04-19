İsrail’den kafaları karıştıran açıklama. 'ABD’nin neden İsrail yaptı dediğini anlamadık'

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail’in Şam’daki İran konsolosluk binasına 1 Nisan’da düzenlediği saldırı sonrası İran sert karşılık vereceğini duyurmuştu. Tırmanan gerilim Orta Doğu’da yeni bir savaş tehlikesine yol açarken İran geçen hafta İsrail’e drone ve füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, İsrail ve İran’ın ortak hareketi sonrası püskürtüldü.

İran’ın saldırısı sonrası İsrail’in daha sert karşılık vermesi beklenirken, Beyaz Saray’a yakın kaynaklar ABD’nin bölgede bir savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Biden’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin İsrail’e desteğinin süreceğini belirtse de daha sert karşılık verilmesini istemediği kaydedildi.

İSRAİL DÜN GECE SALDIRI DÜZENLEDİ

Orta Doğu’da tırmanan gerilim dün gece yeni bir seviyeye ulaştı. İsrail’in İran’ın İsfahan eyaletinde drone saldırısı gerçekleştirmesi tansiyonu daha da artırdı. İranlı yetkililer ilk açıklamalarda bir tesiste patlama olduğunu belirtirken, gelen bir açıklamada ise İran içinden fırlatılması muhtemel droneların neden olduğu patlamaların büyük bir hasar vermediği kaydedildi.

İSRAİL’DEN KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

İsrail ordu sözcüleri saldırı sonrası net bir açıklama yapmaktan kaçınırken ülke medyasından gelen bir haber kafaları karıştırdı. Jerusalem Post gazetesinde yer alan bir habere göre İsrailli yetkililer saldırıyı üstlenmeyecek. İsrailli kaynaklar, saldırıyı stratejik nedenlerden ötürü üstlenmeyeceklerinin altını çizerken İran'ın yaptığı açıklamaya dikkat çekti. İsrailli kaynaklar İran’ın yaptığı açıklamada saldırıyı ‘Fabrikada patlama’ olarak niteleyerek gerilimi azaltmaya çalıştığının altını çizdi.

ABD’YE TEPKİ GÖSTERDİLER

İsrailli kaynakların yaptığı açıklamadaki en dikkat çeken nokta ise ABD’ye gösterdikleri tepki oldu. Saldırı sonrası ABD’li kaynakların ‘İsrail yaptı’ açıklamasına tepki gösteren İsrailli kaynaklar, “Pentagon’un neden İsrail’in saldırıyı gerçekleştirdiğini ABD medyasına açıkladığı belli değil” dedi.

ABD BASININA “İSRAİL YAPTI DEDİLER”

İsrailli kaynaklar ülke medyalarına ‘Saldırıyı üstlenmeyeceğiz' derken ABD basınında çıkan haberler ise tam tersine işaret ediyor. New York Times gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar İran’a saldı gerçekleştirdiklerini duyurdu. ABD basınına konuşan İki İsrailli ve 3 İranlı kaynak saldırıyı İsrail’in gerçekleştirdiğini doğruladı.

Pentagon’a yakın ABD’li kaynaklar da saldırıyı İsrail’in yaptığını açıkladı. Öte yandan CNN’e konuşan ABD’li bir kaynak ise hedefin nükleer tesisler olmadığını söyledi.