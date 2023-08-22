İran'dan kripto para kararı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Dehkan, kripto paralarla ilgili kapsamlı düzenlemeleri içeren bir yasa tasarısı hazırladıklarını ve yakında Meclise sunacaklarını duyurdu.

KAYNAK: AA
İran'dan kripto para kararı

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dehkan, başkent Tahran'da düzenlenen "Terörizmin finansmanı ve kara parayla mücadele" konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, hükümet tarafından kripto paralarla ilgili yasa tasarısı hazırlandığını söyledi.

Kripto paraların kara para aklama amacıyla kullanılabileceğini ve bu yüzden güçlü düzenlemeler gerektirdiğine dikkati çeken Dehkan, "Daha önce ülkede kripto paralarla ilgili özel bir düzenleme ve yasa hazırlanmasıyla ilgili bir çalışma yapılmadı. Önceki hükümetin hazırladığı yönetmelik de eksik kaldı." dedi.

Bu doğrultuda hükümet olarak kripto paralarla ilgili düzenlemeleri öngören kapsamlı bir yasa tasarısı hazırladıklarını aktaran Dehkan, "Kripto paralara ilişkin güçlü ve kapsamlı bir düzenlemeyi onayladık. Bu konuya ek olarak ilgili kurumların işbirliğiyle kripto para yasa tasarısını da hazırladık ve onu da inşallah yasalaşması için Meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARETTE KRİPTO PARA HEDEFİ

Önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Haziran 2021'de ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılması ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulunmuştu.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak da Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, dış ticarette kripto para birimlerini kullanmayı hedeflediklerini söylemişti. Peymanpak, kripto para ile 10 milyon dolarlık ilk ithalat işleminin başarıyla gerçekleştiğini belirtmişti.

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor.

İran, ayrıca dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor. İran'da elektrik maliyetlerinin ucuzluğu son yıllarda kripto para madenciliğinin ülkede yaygınlaşmasını sağlıyor.

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