İran'dan Netanyahu'ya yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık düzenlenen basın toplantısında, Yemen’de İsrail’e ait olduğu iddia edilen kargo gemisinin Husiler tarafından alıkonulmasıyla ilgili Tahran’a yöneltilen suçlamalara cevap verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geminin alıkonulmasının arkasında İran’ın olduğuna yönelik açıklamasını değerlendiren Kenani, İran'ın bunun arkasında olmadığını söyledi. Kenani, “Siyonist İsrail rejimi Gazze’de karşı karşıya kaldığı vahim tablo nedeniyle İran’a yönelik bu asılsız suçlamaları yapıyor” dedi.

Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’de bulunan direniş gruplarının İran’dan bağımsız hareket ettiklerini belirten Kenani, “Bölgede hiçbir direniş grubu İran’dan emir almıyor. İran olarak bizim bölgede emir vereceğimiz bir vekil güç de bulunmuyor” ifadelerine yer verdi.

“ABD’Yİ BİRÇOK KEZ UYARDIK”

İsrail’in devam eden Gazze saldırıları ve ABD’nin İsrail’e yönelik desteğinin bölgede tepkilere neden olduğunu vurgulayan Kenani, ABD ve İsrail’in mevcut politikalarını değiştirmemeleri halinde benzer saldırılar ile karşı karşıya kalmaya devam edeceklerini söyledi. Kenani, "Gazze için ateşkes ve insani yardımlar uluslararası toplum tarafından dile getirilen açık ve net taleplerdir. Gazze’deki insani durum her geçen gün kötüleşmekte ve ABD desteği ile vahameti artan bu durum karşısında direniş güçlerinin tahammülü azalıyor" dedi.

Bölgede İran’a yakınlığı ile bilinen direniş gruplarının devam eden İsrail saldırıları karşısında “elleri bağlı” beklemeyeceklerini kaydeden Kenani, "ABD’yi bu konuda birçok kez uyardık. Direniş gruplarının saldırıları ancak Gazze’ye yönelik saldırılar sonlandırılıp, kuşatma kaldırılarak insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına izin verilmesi halinde sona erecektir. İsrail’in savaş suçuna devam etmesi halinde direniş grupları da ciddi tepkiler göstereceklerdir" şeklinde konuştu.

ŞİRKETİN ORTAĞI İSRAİLLİ

Yemen’de Kızıldeniz açıklarında İran destekli Husiler tarafından 22 mürettebatı bulunan "Galaxy Leader" isimli kargo gemisinin alıkonulduğu açıklanmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri geminin alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’i Gazze’ye yönelik saldırıları durdurması konusunda uyardıklarını belirterek, Kızıldeniz’den geçecek olan İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini ifade etmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde geminin bir İngiliz şirket tarafından Japon şirkete kiralandığı ve İsrailli bir iş adamının ise şirketin ortağı olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Bu, İran'ın özgür dünya vatandaşlarına karşı savaşçılığında bir tırmanışı temsil eden ve küresel nakliye yollarının güvenliği açısından uluslararası sonuçları olan bir başka İran terör eylemidir" ifadeleri kullanılmıştı.