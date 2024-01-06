İran’ın Kirman eyaletindeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 91’e yükseldi

Kaynak: AA
İran’ın Kirman eyaletindeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 91’e yükseldi
İran’da Kasım Süleymani’nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında can kaybı sayısı 91’e yükseldi.

Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest , İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında yaralanan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölenlerin sayısının 91'e yükseldiğini bildirdi.

Hastanelerde şu anda 102 kişinin tedavisinin devam ettiği ve bunlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Yektaperest, "Yaralılardan 8 yaşındaki Taha Şadkam ve 67 yaşındaki Said Şehnevazi'nin de yaşamını yitirmesiyle bu terör olayında şehit olanların sayısı 91'e ulaştı." dedi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINLARINDAKİ SALDIRILAR

2020 yılının Ocak ayında ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi anmak için düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Saldırılarda son olarak kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişinin yaşamını, 284 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi.

Olaydan sonra başlatılan operasyonlarda 6 eyalette 11 kişinin gözaltına alındığı ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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