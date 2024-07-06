İran’ın Türk Cumhurbaşkanı seçim zaferini Türkçe şarkıyla kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran’ın Türk Cumhurbaşkanı seçim zaferini Türkçe şarkıyla kutladı

İran’ın Türk olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan seçim zaferini, "Türk'ün beli bükülmez" şarkısı eşliğinde kutlaması dikkat çekti.

İran'da gerçekleştirilen tarihi seçimlerin ardından, reformist kanadın Türk kökenli adayı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak zaferini ilan etti.

Seçim kampanyası boyunca halka umut ve değişim mesajları veren Pezeşkiyan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın zafer kutlamaları, İran'ın dört bir yanında yankılandı.

Kendisi de Türk olan Pezeşkiyan, seçim zaferini, "Türk'ün beli bükülmez" şarkısı eşliğinde kutlayarak, köklerine ve kültürel mirasına olan bağlılığını gösterdi.

Bu şarkı, halk arasında birlik ve direnişin sembolü olarak biliniyor ve Pezeşkiyan'ın bu şarkıyı seçmesi, onun liderlik tarzının da bir göstergesi olarak yorumlandı.

Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, İran'ın iç ve dış politikada izleyeceği yol merak konusu olurken, reformist adayın seçim vaatleri arasında yer alan ekonomik kalkınma, sosyal özgürlüklerin genişletilmesi ve uluslararası ilişkilerde diyalogun artırılması gibi konular, halkın beklentilerini yükseltti.

Pezeşkiyan'ın liderliğinde, İran'ın bölgesel ve global arenada daha etkin bir rol üstlenmesi ve içeride sosyal reformların hız kazanması öngörülüyor.

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