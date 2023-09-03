İranlı kadın milli voleybolcularımızı 'Keşke biz de böyle dans edebilseydik' sözleriyle paylaştı

Filenin Sultanları'nın maç sonu galibiyeti kutlayan videosunu paylaşan İranlı kadın, “Keşke biz de böyle dans edebilseydik” notunu düştü.

İranlı kadın milli voleybolcularımızı 'Keşke biz de böyle dans edebilseydik' sözleriyle paylaştı

A Milli Voleybol Kadın Milli Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Finale kadar yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, bugün saat 21.00'de Sırbistan ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Filenin Sultanları kazandığı bir maç sonrası galibiyetin sevincini doyasıya kutladı.

Milli takım çeşitli şarkılarla eğlenerek adeta 'göbek attı.'

''KEŞKE BİZ DE BÖYLE DANS EDEBİLSEYDİK''
İranlı bir kadın sosyal medya hesabından Filenin Sultanları'nın videosunu paylaşarak “Keşke biz de böyle dans edebilseydik” ifadesini kullandı.

Kullanılan o ifadeler Cumhuriyet ve Laiklik kelimelerinin anlamını bir kez daha hatırlattı.

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