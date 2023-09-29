İrem'i rüyalarında gördüler hemen mesaj attılar

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini rüyasında gördüğünü söyleyen hayranlarına seslendi. Derici, sözlerini 'asabımı bozmayın' şeklinde bitirdi.

İrem'i rüyalarında gördüler hemen mesaj attılar

Atakan Işıktutan'la olan 8 aylık birlikteliğini Eylül ayında sonlandıran İrem Derici, şimdilerde yoğun iş temposuyla gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla da beğeni kazanan Derici bu defa kendisini rüyasında gören hayranlarının paylaşımlarına yanıt verdi.

Kısa süre önce yaşadığı ayrılık ardından erkek hayranlarından geldiğini düşündüren "Rüyamda seni gördüm" mesajlarının kadınlardan geldiğini söyleyerek kafaları daha çok karıştıran Derici, Ekşi Sözlük'te "Rüyada İrem Derici görmek" başlığını da paylaşımına ekledi ve şu satırları yazdı:

"Sabahtan beri tam olarak 6 kişi "Rüyamda seni gördüm" diye mesaj attı.

Bekarlığımdan faydalanma çabalı er kişiler de değil he, hepsi kadın. Ay şu Harbiye geçsin de gebereceksem de öyle gebereyim, benim asabımı bozmayın."

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EKŞİ SÖZLÜK'TE KENDİSİ ADINA AÇILMIŞ BAŞLIĞI PAYLAŞTI

İrem Derici 'rüyamda seni gördüm' mesajları atan hayranlarına Ekşi Sözlük'teki şu satırlarla yanıt verdi:

rüyada İrem Derici görmek: rüya tabiri olumsuz olarak algılanan bir rüyadır. hayırlı olmayan ya da kısmet kapanıklığına yol açabilecek şekilde bir rüyayı barındırmaktadır.

Rüyayı gören kişi için olumsuz durumlara neden olabilecek birtakım durumların yaşanacağının habercisi olmakla birlikte, aynı zamanda rüya sahibinin iç sıkıntısının da meydana gelmesine işaret olarak gösterilebilir.

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