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İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu

Zenit maçında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 23:58
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İrfan Can'dan flaş açıklamalar

İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
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Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Zenit ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

"ORADAKİ İNSANLARI ANLAYABİLİYORUM"
İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Benim memleketim Adana, ailem ciddi bir şekilde o depremi yaşadı. Onların psikolojisini gördüm ve oradaki insanların neler yaşadığını anlayabiliyorum. Kulüp olarak her şeyimizi verdik ve bu maç da yapılan yardımların devamı gibi oldu. Ramazan ayının ilk günü olmasına rağmen gayet de iyi bir seyirci vardı." dedi.

ÇIKAN KAVGALARA DEĞİNDİ
İrfan Can Eğribayat ayrıca, "Bu hayır için yapılan bir maçtı. Sahada, tribünde kavgalar çıktı, üzücü. İnşallah bir daha böyle olaylar gelmez başımıza ama gelirse ve yine böyle bir maç oynarsak herkesi biraz daha sakin olmaya çağıralım." ifadelerini kullandı.

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