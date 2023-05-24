Irkçılık Valencia'nın başını yaktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
RFEF, LaLiga kurumu ve İspanyol hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyinin üyelerinden oluşan Rekabet Kurulu, 21 Mayıs'ta yapılan Valencia-Real Madrid maçında Valencia tribünlerinden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunulması nedeniyle Valencia Kulübüne ceza verdi.
Kurul, Valencia'nın Mestalla Stadyumu'nda 5 maç seyircisiz oynayacağını açıkladı.
Diğer yandan Real Madrid Kulübü'nün itirazı da kabul edilirken, Valencia maçının 90+7'nci dakikasında rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle Vinicius'a verilen kırmızı kart iptal edildi.
Vinicius, 24 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında yapacağı Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulsa da dizindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmayan Brezilyalı futbolcunun kadroya dahil edilmesi beklenmiyor.