İrlanda'da Isha fırtınası alarmı. Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

Kaynak: İHA
İrlanda'da Isha fırtınası alarmı. Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi.

İrlanda, Isha Fırtınası’nın etkisi altına girdi. Fırtınanın dün başladığı bildirilirken bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgarlarla devam ettiği açıklandı.

Şiddetli rüzgarlar, elektrik hatlarının devrilmesine ve 235 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar sebebiyle birçok yol trafiğe kapandı.

Demiryolu seferlerinde aksamalar yaşandı. Dublin Havalimanı’nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda’da, yarına kadar sürecek olan sarı kodlu bir alarm durumu ilan edildi.

Kuzey İrlanda’da da benzer durumlar yaşandı. Fırtına nedeniyle birçok okulda eğitime ara verildi. Belfast’taki şehir merkezinde, üzerine moloz düşen bir vatandaş yaralandı ve polis, bölgeden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Kuzey İrlanda’da da, Çarşamba gününe kadar sürecek olan sarı kodlu bir alarm durumu ilan edildi.

screenshot-11.png

screenshot-7.png

screenshot-8.png

screenshot-9.png

screenshot-10.png

Son Haberler
Ütüler nasıl uzun süreli olur. Ütü yapmanın püf noktaları Yaşam
Ütüler nasıl uzun süreli olur. Ütü yapmanın püf noktaları
Stellantis batarya teknolojisine yatırım yapıyor Otomotiv
Stellantis batarya teknolojisine yatırım yapıyor
Konteyneri zehir deposu yapan şahıs tutuklandı Gündem
Konteyneri zehir deposu yapan şahıs tutuklandı
Tek şeridi kapattı caddede piknik yaptı. Paçan yiyorsa Avrupa’da yap Gündem
Tek şeridi kapattı caddede piknik yaptı. Paçan yiyorsa Avrupa’da yap
Perde pilavı yapmanın püf noktaları ortaya çıktı Yemek Tarifleri
Perde pilavı yapmanın püf noktaları ortaya çıktı
Gaziantep FK'dan genç kaleci transferi Spor
Gaziantep FK'dan genç kaleci transferi
Mardin’de yola tuzaklanmış EYP imha edildi Gündem
Mardin’de yola tuzaklanmış EYP imha edildi