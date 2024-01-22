İrlanda'da Isha fırtınası alarmı. Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

İrlanda, Isha Fırtınası’nın etkisi altına girdi. Fırtınanın dün başladığı bildirilirken bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgarlarla devam ettiği açıklandı.

Şiddetli rüzgarlar, elektrik hatlarının devrilmesine ve 235 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar sebebiyle birçok yol trafiğe kapandı.

Demiryolu seferlerinde aksamalar yaşandı. Dublin Havalimanı’nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda’da, yarına kadar sürecek olan sarı kodlu bir alarm durumu ilan edildi.

Kuzey İrlanda’da da benzer durumlar yaşandı. Fırtına nedeniyle birçok okulda eğitime ara verildi. Belfast’taki şehir merkezinde, üzerine moloz düşen bir vatandaş yaralandı ve polis, bölgeden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Kuzey İrlanda’da da, Çarşamba gününe kadar sürecek olan sarı kodlu bir alarm durumu ilan edildi.