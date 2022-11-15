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  • İş arkadaşına ‘DM’den yürüdü' işten çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi ise ilginç bir karar verdi

İş arkadaşına ‘DM’den yürüdü' işten çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi ise ilginç bir karar verdi

Anayasa Mahkemesi, bir çalışanın başka bir iş arkadaşı ile yazıştığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı davada işvereni haksız buldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:49
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İş arkadaşına DM’den yürüdü işten çıkarıldı. Konu Anayasa Mahkemesi'ne gidince mahkeme ilginç karar verdi

İş arkadaşına ‘DM’den yürüdü' işten çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi ise ilginç bir karar verdi
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Özel bir şirkette çalışan kişinin sözleşmesi, iş arkadaşı ile yazıştığı gerekçesi ile işveren tarafından feshedildi.

Çalışan yaşadıklarını yargıya taşıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar göre çalışanın başvurusunu değerlendiren mahkeme işvereni haksız buldu ve 'hak ihlali' kararı verdi.

Mahkeme kararı:

Mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğu açıktır. Mahkemece bir başkasına ait cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, mesaj içeriklerinin feshe dayanak alınmasının gerekli olup olmadığına ve başvurucunun özel hayatı ile haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Açıklanan gerekçelerle özel hukuk iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından yukarıda belirtilen anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa’nın 22’nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

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