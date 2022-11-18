Ünlü teknoloji şirketleri neden binlerce kişiyi aynı anda işten çıkardı

Twitter, Meta, Coinbase ve Snap gibi şirketlerde çalışan çok sayıda kişi yeni iş fırsatları aradığını belirtirken Layoffs.fyi web sitesine göre, dünya çapında 120 binden fazla pozisyon kapatıldı. Çalışanların işten çıkarılma nedenleri ise firmadan firmaya göre farklılık gösterdi.

Pandemi sırasında internet kullanımındaki artış, teknoloji devlerinin çok sayıda yeni pozisyon açmasına sebep oldu. Bu da sektörn canlanacağına ve işe alımların devam edeceğine dair bir varsayım oluşturdu. Örneğin Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın sahibi Meta, bu yılın ilk dokuz ayında 15 binden fazla kişiyi işe aldı. Fakat şimdi şirket yöneticileri bunun yanlış bir hesaplama olduğunu dile getirdi.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin iş gücünün yüzde 13'ünü işten çıkarma kararını açıklarken, yatırımlarını artırma kararının kendisine ait olduğunu ancak sonucun beklediği gibi olmadığını belirtti.

PAZARDAKİ DEĞİŞİM DE İŞÇİLERİ FARKLI ALANLARA YÖNLENDİRDİ

Çevrimiçi reklamlar, birçok teknoloji firması için başlıca gelir kaynağı ancak şirketlerin çoğu reklam konusunda zor günler yaşamaya devam ediyor. Firmalar, izinsiz bir şekilde kullanıcıları takip eden reklam uygulamalarına karşı artan bir muhalefetle savaşıyor. Örneğin Apple, cihazlarında uygulamalar için kullanıcılarının çevrimiçi davranışlarını izlemeyi ve bu verileri reklam verenlere satmayı zorlaştırdı.

Ekonominin yavaşlamasıyla birçok firma çevrimiçi reklam bütçelerinde kesintiye gitti. Artan faiz oranları özellikle finansal teknolojiler dikeyindeki şirketleri vurdu.

PP Foresight'tan teknoloji analisti Paolo Pescatore, "Çeyrek bazında kazançlar birçok büyük teknoloji şirketinde gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Kimse bundan muaf değil." ifadelerini kullandı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook şirketin işe alımlara devam ettiğini ancak yalnızca belirli pozisyonları kapsadığını söyledi. Amazon, müşteri önceliklerine odaklanmaya zorlayan işten çıkarmalarının sebebi olarak "sıradışı ve belirsiz makroekonomik ortamı" gösterdi. Şirketin Sözcüsü Kelly Nantel, "Yıllık operasyonel planlama sürecimizin bir parçası olarak, iş birimlerimizin her birini ve bunlara ilişkin neleri değiştirmemiz gerektiğini inceliyoruz. Mevcut makro ekonomik ortam (ve birkaç yıllık hızlı işe alım süreci) göz önüne alındığında, bazı ekiplerde ayarlamalar yapılıyor, bu da bazı ekiplerdeki belirli rollerin artık gerekli olmadığı anlamına geliyor. Bu kararları hafife almıyoruz ve etkilenebilecek tüm çalışanları desteklemek için çalışıyoruz." dedi.

Aktivist yatırımcı Christopher Hohn, Google ve YouTube'un ana şirketi Alphabet'e yazdığı açık mektupta firmayı istihdamını ve maaşlarını düşürmeye çağırdı.

Musk ise firma çalışanlarının yarısını işten çıkardı.

ABD basınında Salı günü çıkan haberlere göre Musk, Twitter personeline "yüksek yoğunlukta uzun saatler" çalışılan bir kültüre sadık olmaları veya ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Endüstri gözlemcisi Scott Kessler kısa vadede yatırım karşılığını vermeyebilecek sanal gerçeklik veya sürücüsüz otomobiller gibi yüksek teknoloji alanlarına yapılan büyük harcamalara daha az tolerans gösterildiğini söyledi. Kessler, "Bazı şirketler acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı" dedi.

Dijital yönetim araçları sağlayan WorkForce Software'den Mike Morini, bunun bir dönüm noktası olabileceğini şu sözlerle belirtiyor:

"Teknoloji endüstrisinde ne pahasına olursa olsun büyüme dönemi sona eriyor."

Büyük teknoloji firmaları ekonomik türbülansla sarsılsa da henüz yıkılmış değiller.

Amazon'un kurumsal ve teknik pozisyonlar için planladığı 10 bin işten çıkarma, ofis personelinin yalnızca yüzde 3'ünü ilgilendiriyor.

İşten çıkarmalar, büyük firmalardan ayrılan yetenekli personelin yeni şirketlere katılması veya yeni şirketler kurması gibi farklı başlangıçlara neden olabiliyor.

Kıdemli Silikon Vadisi gözlemcisi Mike Malone'nin BBC'ye söylediği gibi: "Vadinin üzerini henüz çizmeyeceğim. Hâlâ çok umut var."