İş arkadaşına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iş arkadaşına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAYNAK: İHA
İş arkadaşına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan B.K. (18) isimli kadın, iş bitimi sonrası kaldığı lojmanın karşısında bulunan parkta gece saat 03.00 sıralarında oturmaya gitti. B.K., parkta aynı otelde çalışan meslektaşını gören Ş.Ş.'nin (21) yanına giderek oturdu.

Bir süre devam eden sohbet sonrası Ş.Ş., lojmanın yanında bulunan depoda kalabileceğini söyleyerek beraber gitmeyi teklif etti. Ş.Ş. ve B.K. beraber depoya gitti. B.K., içeri girdikten sonra şahsın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Otelde çalışan Ş.Ş. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ş.Ş., yapılan inceleme, ifadeler ve deliller neticesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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