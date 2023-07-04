İş arkadaşlarının tartışması kanlı bitti

Eskişehir’de tartışma yaşadığı iş arkadaşı tarafından önce darp edilip 3 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının tartışması kanlı bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı işyerinde çalışan Mehmet G. (27) ile M.İ. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet G., boynundan, karnından ve kolundan aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Mehmet G., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından ticari taksiye binerek kaçan şüpheli M.İ. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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