İş Bankası'ndan enerjide sürpriz yatırım

İş Bankası Grubu, Aldo Grup ile enerjide önemli bir anlaşmaya imza atıyor.Bu yılın Eylül ayında başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla İş Enerji Yatırımları A.Ş.’yi kuran İş Bankası Grubu, başta hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak şekilde elektrik enerjisi üretimi ile ticaretini yapan tesis ve şirketlere iştirak edilmesini amaçlıyordu.

Dünya'nın haberine göre İş Enerji, bu yönde ilk adımını attı ve Aldo Grup ile yeni bir işbirliği anlaşmasına gidiyor.

YENİ ŞİRKETTE YÜZDE 50 ORTAK OLACAK

Aldo Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yüzde 100 pay sahibi olacağı şekilde kurulacak Soli GES Anonim Şirketi’nin sermayesini temsil eden payların yüzde 50’sini İş Enerji Yatırımları A.Ş. yahut İş Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yeni kurulacak bir şirket tarafından devralınacak.

Böylece Kemal Helli GES Enerji A.Ş., Meryem Meral Başar GES Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Nazmi Kirazcı GES Enerji A.Ş., Talha Kurt Akpınar GES Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Denizli YCY Enerji Üretim İnşaat ve Sanayi A.Ş., Domaniç Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., İnform Enerji San. ve Tic. A.Ş., Sincan Enerji San. ve Tic. A.Ş., Hitit Güneşi 3 Enerji A.Ş., Menzelet Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 1 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 2 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 3 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.,SAV 4 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 5 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 6 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 7 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., YCY 2 Enerji Üretim ve Sanayi A.Ş., FRD Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., FRD 1 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., FRD 5 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Saysun Enerji Üretim Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş., Gülay Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Didem Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Selim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kainat Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çelebi Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Muzaffer Mangır Enerji Elektrik Üretim A.Ş., MER 16 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 17 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 21 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 22 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 24 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Pervane Güneş Enerji San. ve Tic. A.Ş., Doğangün Güneş Enerji San. ve Tic. A.Ş., Gesolt Enerji Üretim A.Ş., Güneşpark Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve Ansı Enerji Elektrik Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayelerini temsil eden payların tamamını Soli GES Anonim Şirketi tarafından devralınacak, sonrasında da adı verilen şirketler üzerinde Aldo Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile İş Enerji Yatırımları A.Ş. ortak kontrol edilecek.

Aldo Enerji'nin Kahramanmaraş'tan Çorum'a 16 farklı şehirde 185 projesi bulunuyor.