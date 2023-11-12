İş hanındaki 2 milyon liralık soygun kamerada

İstanbul Fatih’te üç katlı bir iş hanına giren 2 hırsız, tespih ve değerli eşyalar satan 5 dükkanı soydu. Hırsızların yaklaşık 1 saatte 2 milyon TL değerinde değerli eşya çaldığı anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
İş hanındaki 2 milyon liralık soygun kamerada

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Mercan Mahallesi Akiskalı Hanı’nda meydana geldi. Üç katlı iş hanına gelen 2 kişi, kapıları ve camda bulunan demir parmaklıkları zorlayarak dükkanlara girmeyi başardı. Handaki aralarında kuyumcu ve tespihçilerin bulunduğu 5 dükkanı 1 saatte soyan hırsızlar, 2 milyon TL değerinde maddi hasara yol açtı. Değerli tespihlerin bulunduğu kutuları açan ve çelik kasaları kırarak içindeki paraları alan şahıslar, güvenlik kameralarının da tek tek açılarını değiştirdi. O anlar iş hanında bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

aw075114-10.jpg

“BENİM YAKLAŞIK 800 BİN TL MADDİ KAYBIM VAR”

Dükkanı soyuna tespih satıcısı Murat Akbulut, “Bizim arkamızda bulunan caminin oradan girmişler. Dükkânın korkuluklarını yamultarak giriyorlar. Burada 5 tane dükkan soyuldu. Bizim ve arkadaşlarımızın hasarı var. Bilen insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü tespihlerimi almamışlar, sadece kutularda bulunan özel tespihlerimi almışlar. Kasada ve çekmecede bulunan paralarımı almışlar. Ciddi bir maddi kaybım oldu. Benim yaklaşık 800 bin TL maddi kaybım var. Kamera kayıtlarında gözüküyor. İki kişi geliyorlar. Polis ekipleri de kameraları inceledi. Çelik kasamı sürükleyerek koridora çıkarıyorlar. Orada patlatıyorlar. Ben buraya geleli 10 yıl oldu. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Bir saate yakın hırsızlık sürüyor. Yan taraftaki arkadaşın da kasasını patlatıyorlar. Yaklaşık 200 bin TL değerinde nakit para çalıyorlar. Üst katta bulunan kuyumcu arkadaşın altınları çalındı” dedi.

aw075114-09.jpg

aw075114-06.jpg

aw075114-01.jpg

aw075114-02.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler Magazin
Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler
Türkiye'de ilk kez Batman'da yapılan su sporları şampiyonası sona erdi Gündem
Türkiye'de ilk kez Batman'da yapılan su sporları şampiyonası sona erdi
Beşiktaş taraftarı Rıza Çalımbay'ı bağrına bastı. Galibiyeti böyle kutladı Spor
Beşiktaş taraftarı Rıza Çalımbay'ı bağrına bastı. Galibiyeti böyle kutladı
İslam Memiş altın sahiplerini can evinden vurdu: Bunu yapmayan hızlıca sıfırı tüketecek! Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini can evinden vurdu: Bunu yapmayan hızlıca sıfırı tüketecek!
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar Spor
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar
Akşener'den 'yargı krizi' tepkisi: Erdoğan’ın aklını başına alması lazım Gündem
Akşener'den 'yargı krizi' tepkisi: Erdoğan’ın aklını başına alması lazım