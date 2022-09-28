İş insanı 500 bin TL bağış yaptı. Amacı dışında kullanıldığını iddia etti. Parasını geri istedi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne 2015 yılında 500 bin TL bağışta bulunan iş insanı Halil İbrahim Palazca, paranın amacı dışında kullanıldığını öne sürerek hem parasını geri istedi hem de konuyu yargıya taşıdı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Palazca konuyla ilgili “Şartlı bağış yapmıştım. Tesadüfen paranın döner sermayeye aktarıldığını öğrendim. Doyurucu bir cevap alamadım. Suç duyurusunda bulundum” dedi. Bağış protokolünde, Palazca’nın adının yeni yapılan birime verilmesi yer aldı. Fakat yapılan protokole şart koyan Palazca, bağışının yalnızca bu birimin harcamalarında kullanılmasını istedi. Üzerinden yedi yıl geçtikten Palazca, tesadüfen iki hastane çalışanının konuşmalarına tanık oldu. Buna göre bağış, hastanenin döner sermaye işletmesinde kullanılmıştı.

"Belgeleyin yoksa bağıştan vazgeçtiğimi ve bağışımın iadesini talep ediyorum”

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne 28 Haziran 2022’de dilekçe ile müracaat eden Palazca, parasını protokol tarihinden itibaren yapılacak hesaplama ile tarafına ödenmesini talep etti. Palazca’nın dilekçesine, 5 Eylül 2022’de yanıt veren PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, bağışla dört kalem tıbbi cihaz alındığını ve bu cihazların 435 bin lira tuttuğunu kaydetti. Yanıtın açıklayıcı olmadığını savunan Palazca ise bu kez hem rektörlük hem de uygulama merkezine 14 Eylül 2022 tarihinde bir dilekçe yazdı. Palazca, dilekçede “Kalan 64 bin lirayı ne yaptınız? Aldığınız cihazların neler olduğu belirtilmiyor. Faturalar ibra edilmiyor. Bu cihazların benim yaptığım bağışla alındığını gösterir belge yok. Belgeleyin yoksa bağıştan vazgeçtiğimi ve bağışımın iadesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Amacına uygun kullanmıyorsanız paramı geri versinler”

Palazca bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluşa bağışta bulunduğunu söyleyerek “Ben hayır için bağışta bulundum. Üniversiteye ilk kez faydamız olsun istedik. Bu nedenle ihtiyaç olan ünite için şartlı bağış yaptım. Bağışımı döner sermayeye aktarmış ve kullanmışlar. Canımı sıkan bu oldu. Yine de olan bitenden haberdar değildim. Tesadüfen öğrendim. Bağışı yoğun bakım ünitesi yapacağız diye aldılar. 150 bin lirası normal kullanılıyor kalanı döner sermayeye aktarılmış. Mahkemeye verdim. Suç duyurusunda bulundum. Amacına uygun kullanmıyorsanız paramı geri versinler” dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama geldi

Pamukkale Üniversitesi ise Palazca tarafından yapılan açıklamaların ardından yazılı olarak 25 Eylül 2022’de bir açıklama yaptı. Bağışın yerine getirildiği belirtilerek bağışın nasıl harcandığına dair şunlar kaydedildi: “Bağış, bir emanettir. Bu emaneti yerine getirmek de bizim asli görevimizdir. Bağışçımız Sayın Halil İbrahim Palazca’nın da bildiği üzere, kendisi ile yapılan protokol gereği ile 350 bin TL hastane döner sermayesine; 150 bin TL Bilim Merkezi Derneği hesaplarına aktarılmıştır. Bu durum yapılan protokolden de anlaşılmaktadır. Hastanemiz bağış karşılığında, bağıştan daha fazla olmak üzere, 435 bin TL ile yoğun bakım ünitesi cihazları için harcama yapmış ve bağışçımızın ismini protokol gereği yoğun bakım ünitesinin tabelasına yazmıştır. Dolayısıyla Hastanemiz ile yapılan protokolün gereği ne ise harfi harfine yerine getirilmiştir. Bu konuda en ufak bir şüphe yoktur.”