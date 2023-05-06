İş kazasında engelli hale gelen vatandaş, 2 bin TL'lik tazminatını 4 yıldır alamıyor

Giresunlu Ömer Köntek, yüzde 96 oranında engelli hale geldiği iş kazasıyla ilgili hukuk mücadelesi verdiğini ve kazandığı 2 bin TL’lik tazminatı 4 yıldır alamadığını söyledi.

İş kazasında engelli hale gelen vatandaş, 2 bin TL'lik tazminatını 4 yıldır alamıyor

Tirebolu ilçesinde yaşayan Köntek, 2012 yılında Adana Kozan’da bir HES inşaatında çalışırken üzerine kaya düştüğünü ve omuriliğinin kırılarak boynundan aşağısının felç kaldığını belirtti.

İki bacağını kullanamayan Köntek, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı ve yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Hukuk mücadelesi 11 yıl sürdü ve sonunda 2 bin TL tazminat kazandı ancak dosya 2-3 yıldır Yargıtay’da bekliyor ve tazminatı alamıyor.

Köntek, "Benim tek sorunum hak ettiğim tazminatımın bir an önce ödenmesini istiyorum, benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok” dedi ve büyüklerinden yardım istedi.

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