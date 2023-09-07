İş makinesi beton dökme makinesinin üzerine devrildi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası devam eden fabrikada fore kazık delme makinesinin kolu beton dökme makinesinin üzerine devrilirken kazada 1 kişi yaralandı.

İş makinesi beton dökme makinesinin üzerine devrildi

İHA'nın haberine göre, kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı üzerinde yapımı süren fabrika inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre fore kazık delme makinesinin kolu yakınında bulunan beton dökme makinesinin kabini üzerine devrildi.

Üzerine gelen kazık delme makinesinin konulu gören beton dökme makinesinin sürücüsü T.T. (42) kendini yan koltuğa attı. Kazadan yaralı olarak kurtulan T.T. bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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