İş makinesi operatörünün yeteneği sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İş makinesi operatörünün yeteneği sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada paylaşılan videoda iş makinesi operatörü yaptıklarıyla izleyenleri şaşırttı.

Bir iş makinesi operatörü, pet su şişeleriyle yaptığı şovla sosyal medyada gündem oldu.

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