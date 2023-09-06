İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü

Kahramanmaraş'ta çalıştığı tesislerdeki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapılan Elif Aktaş (47) hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Başkonuş Yaylası’ndaki tesislerde meydana geldi. İddiaya göre Elif Aktaş, mutfaktaki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 çocuk annesi Elif Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

is-yerinde-buzdolabini-temizlerken-akima-kapilan-kadin-isci-oldu-3504-dhaphoto1.jpg

Yaklaşık 2 yıldır tesislerde çalıştığı belirtilen Elif Aktaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı
Depreme karşı en güvenli iller belli oldu. İşte o iller Güncel
Depreme karşı en güvenli iller belli oldu. İşte o iller
ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi Dünya
ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi
Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin Güncel
Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin
Milli Takım Kırgızistan'da şampiyon oldu. 'Erik dalı'yla kutladılar Spor
Milli Takım Kırgızistan'da şampiyon oldu. 'Erik dalı'yla kutladılar
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı Yaşam
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı
Ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Yaşam
Ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi