İş yerinde buzdolabını temizlerken akıma kapılan kadın işçi öldü

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Başkonuş Yaylası’ndaki tesislerde meydana geldi. İddiaya göre Elif Aktaş, mutfaktaki buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 çocuk annesi Elif Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 2 yıldır tesislerde çalıştığı belirtilen Elif Aktaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.