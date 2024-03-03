İş yerinde patronu eleştirmek suç mu ? AİHM son kararını verdi

Bilgisayar Mühendisi bir Türk insan kaynaklarına gönderdiği bir mailde patron ve şirket yönetimine dair eleştirilerde bulundu. İnsan kaynaklarına gönderilen mailin bir kopyası müdür yardımcısına gönderilince çalışan iş yerinden kovuldu. Çalışan bu kararı Türk mahkemesine taşıdı fakat karar olumsuz olarak sonuçlandı. Bunun üzerin mühendis bu konuyu AİHM’ye taşıdı.

AİHM TARİHİ KARARI VERDİ

Konunu AİHM’ye taşınmasının ardından AİHM tarihi bir karar vererek işten çıkarılmanın haksız olduğunu belirtti.

Mühendis, insan kaynaklarına yolladığı e-postasında "Jeff Bezos, HK'ye karşı" (patronunun kısaltması) başlığını taşıyordu ve yöneticiyi, iyi bir yönetici örneği olarak verdiği Amazon'un kurucusuyla karşılaştırarak, şu eleştiride bulunmuştu: "Dünyanın en büyük 500 şirketinin yüzde 70'inin neden Amerikalı olduğu ve bir tane bile Türk şirketinin bulunmadığı" anlaşıldı. Davacı mühendis, AİHM’e HK'nin yönetim uygulamalarının modern yönetim yaklaşımıyla uyumsuz olduğunu iddia ederek sert bir şekilde eleştirdiğini kabul etti. Fakat bunu "kendisine karşı aşağılayıcı veya kaba bir dil kullanmadan" yaptığını ifade etti.

“İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİ OLAMAZ”

Davayı oy birliğiyle karara bağlayan AİHM, "Davacının alaycı bir dil kullandığı doğrudur. Ancak e-postanın konusu, gönderildiği bağlam ve alıcıları dikkate alındığında şirketi ilgilendiren bir tartışmayı teşvik ettiği de doğrudur.

Türk ulusal yargıçları, başvuranın eylemlerinin işyerindeki huzur ve uyumu bozduğuna karar vermek için ilgili tüm olguları ve faktörleri dikkate almamıştır. Üst yönetimin eleştirilmesi işten çıkarma veya disiplinsizlik sebebi olamaz” dedi. Verilen karar tarihi bir karar olma niteliği taşıdı.