İş yerinin önünde içki içen şahıs baba ile 2 oğlunu bıçakladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda meydana gelen olayda, İddiaya göre, çay ocağı işleten Mustafa E., iş yerinin önünde içki içen Hami K.’yı uyardı.

BABA VE İKİ OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI

Hami K., içki içtiği için kendisini uyaran Mustafa E. ile çocukları Süleyman E. ve Yahya E.’ye bıçakla saldırdı. Hami K.’nın bıçakla saldırdığı baba ve iki oğlu yaralandı. Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.